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Общество9 сентября 2021 10:16

Появился эскиз памятника животным блокадного Ленинграда

Его высота составит два на три метра
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Стало известно, как будет выглядеть памятник животным блокадного Ленинграда.

Стало известно, как будет выглядеть памятник животным блокадного Ленинграда.

Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» узнала, как будет выглядеть памятник животным блокадного Ленинграда. Напомним, монумент установят в Красногвардейском районе Петербурга, где находится мемориальный комплекс по захоронению зверят. Там уже заложили камень будущего памятника. Предполагается, что в мае 2022 года на итоговую работу сможет посмотреть любой желающий.

Эскиз будущего памятника. Фото: Смольный

Эскиз будущего памятника. Фото: Смольный

- Высота памятника составит два на три метра, - уточнили «КП-Петербург» в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

Как видно, на монументе изображены силуэты лошади, собаки и кошки – все они внесли огромный вклад в жизнь осажденного Ленинграда. Первые ходили обозом по «Дороге жизни», вторые спасали раненых бойцов на поле боя, а третьи помогали Ленинграду избавиться от вездесущих крыс.