Большую мозаичную икону Александра Невского и Феодора Новгородского представят в Петербурге 10 сентября

В Александро-Невской Лавре представят большую мозаичную икону святых князей Феодора Новгородского и Александра Невского
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Санкт-Петербурге 10 сентября 2021 года представят большую мозаичную икону святых Александра Невского и Феодора Новгородского. Изображение князей-братьев установлено на фасаде южных ворот Александро-Невской Лавры с Феодоровской церковью. Церемония открытия иконы приурочена к торжествам по случаю 800-летия Александра Невского.
- Мозаичный образ святых князей Феодора Новгородского и Александра Невского выполнен сотрудниками Регионального общественного благотворительного фонда социальной реабилитации и помощи инвалидам «Кедр» в рамках благотворительного проекта «Святые покровители града Петра», - рассказали в Петербургской митрополии.
На открытии будут присутствовать епископ Кронштадтский Назарий, а также представители комитетов города.
В Петербурге проходят большие торжества в честь 800-летия со дня рождения святого князя. Напомним, что в июне в Лавре уже открылась выставка икон с образами благоверного князя.