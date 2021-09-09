Большую мозаичную икону Александра Невского и Феодора Новгородского представят в Петербурге 10 сентября

В Александро-Невской Лавре представят большую мозаичную икону святых князей Феодора Новгородского и Александра Невского Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 10 сентября 2021 года представят большую мозаичную икону святых Александра Невского и Феодора Новгородского. Изображение князей-братьев установлено на фасаде южных ворот Александро-Невской Лавры с Феодоровской церковью. Церемония открытия иконы приурочена к торжествам по случаю 800-летия Александра Невского.

- Мозаичный образ святых князей Феодора Новгородского и Александра Невского выполнен сотрудниками Регионального общественного благотворительного фонда социальной реабилитации и помощи инвалидам «Кедр» в рамках благотворительного проекта «Святые покровители града Петра», - рассказали в Петербургской митрополии.

На открытии будут присутствовать епископ Кронштадтский Назарий, а также представители комитетов города.

В Петербурге проходят большие торжества в честь 800-летия со дня рождения святого князя. Напомним, что в июне в Лавре уже открылась выставка икон с образами благоверного князя.