2,8 тысячи новых автобусов выйдут на маршруты в Петербурге в 2022 году Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге 15 июля 2022 года на маршруты выйдут 2801 новый автобус. Город уже заключил 20 контрактов с перевозчиками на обслуживание 347 маршрутов в период с 2022 по 2028 годы. Отмечается, что на самых популярных направлениях будут курсировать экологичные газомоторные автобусы вместимостью не менее 80 пассажиров. Об этом 9 сентября 2021 года рассказали в комитете по транспорту.

- На направлениях с низким пассажиропотоком, но альтернативы автобусу нет, будет курсировать транспорт вместимостью от 19 пассажиров, - добавили в Смольном.

Эти новые автобусы выйдут на линии взамен маршруток. Переход будет проходить в три этапа: 1 апреля, 1 июня и 15 июля 2022 года. Однако в структуре городских перевозок они будут занимать лишь 50 процентов. Основную часть маршрутов по прежнему будут обслуживать ГУП «Пассажиравтотранс» и ГУП «Горэлектротранс».