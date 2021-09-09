Торжества честь 800-летия князя Александра Невского начнутся в Петербурге 10 сентября

В Петербурге начинаются торжества в честь 800-летия небесного покровителя города князя Александра Невского Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург станет центром праздничных торжеств в честь 800-летия покровителя города Александра Невского. Мероприятия начнутся уже 10 сентября 2021 года и продолжатся в течение нескольких дней. Сначала в Александро-Невской Лавре состоится освящение первой мозаичной иконы «Святые благоверные князья Федор Новгородский и Александр Невский».

- 11 и 12 сентября пройдет фестиваль реконструкторов, которые воссоздадут "Невскую Битву" на Кронверской набережной, - рассказали в Смольном.

В ночь на 12 сентября акция "Поющие мосты" также будет посвящена князю. Дворцовый мост разведут под композиции кантаты Сергея Прокофьева «Александр Невский». Также петербуржцам представят красочное лазерное шоу.

Самое главное событие праздника состоится 12 сентября в Лавре и Свято-Троицком соборе. Сначала пройдет божественная литургия, а после крестный ход.