В Ленобласти выпустят на волю еще двух нерпят

Ранее нерпятам выбирали имена Фото: правительство Петербурга

Школьники только недавно отметили 1 сентября, а нерпята из Фонда друзей балтийской нерпы уже празднуют выпускной. Сторожевой и Золотая - такие клички получили морские обитатели - готовы вернуться в воды Балтийского залива. Об этом рассказала научный сотрудник Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская.

- Сегодня в Приозерском районе в 16 часов двое наших подопечных вернутся в воду, - говорит Елена Андриевская. - Интересно, что они поступили к нам в один день, в один день от нас и уедут, но уже здоровыми.

Нашли нерпят 14 июля. В один из аномально жарких для Ленинградской области дней в Приозерском районе отдыхающие на берегу жители заметили нерпят, которые вылезли погреться на берег. Малыши не сообразили, когда нужно возвращаться в воду, поэтому сильно перегрелись.

- У девочки были сильные повреждения задних лап, воспаления, стафилококковая инфекция, высокая температура. У мальчика был сильный перегрев и истощение, - отмечает Елена Андриевская.

Специалисты фонда долго их лечили, потом начали выкармливать и готовить к выписке. Теперь Сторожевого и Золотую ждут новые морские приключения!