Проезд по площади Александра Невского ограничат с 11 сентября

Движение на площади Александра Невского ограничат 11 и 12 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с 11 сентября 2021 года запланированы ограничения движения по площади Александра Невского. Это связано с празднованием 800-летия со дня рождения святого князя Александра Невского. Торжества будут проходить в течение нескольких дней, рассказали в комитете по транспорту.

- Движение будет перекрыто в связи с проведением мероприятия, посвященного Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, - пояснили в комитете.

Так, движение по площади будет частично запрещено с 20:00 11 сентября до 22:00 12 сентября. На этот период для автомобилей закроют боковой проезд по направлению от Чернерецкого переулка к мосту Александра Невского.

Также с 3 часов ночи до 14 часов 12 сентября будет закрыт проезд по Невскому проспекту от дома 175 до площади Александра Невского.

Напомним, что празднества в честь покровителя города начнутся уже 10 сентября.