Следователи задержали подозреваемого в убийстве женщины, найденной в подвале дома на Лиговском проспекте

Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины, найденной в подвале на Лиговском проспекте Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве женщины, труп которой был обнаружен в мешке в подвале дома 200 на Лиговском проспекте. Об этом "КП-Петербург" 9 сентября 2021 года рассказал источник.

- Возможный подозреваемый уже задержан. Но предъявить обвинение пока не могут, потому что ждут экспертизу, - пояснил источник.

Также собеседник уточнил, что речи о трупе ребенка не идет. Останки убитой точно принадлежат женщине. Предварительно, она была наркоманка и проживала в другом районе. Однако вся эта информация пока что еще ожидает подтверждения по итогам судмедэкспертизы.

Напомним, что мешок с трупом был закопан в землю в подвале дома. Сколько он там пролежал, пока не установлено. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело об убийстве. Расследование продолжается.