Уголовное дело об убийстве возбудили после обнаружения трупа в мешке в подвале на Лиговском проспекте Петербурга

СК возбудил уголовное дело по факту обнаружения трупа в мешке в подвале на Лиговском проспекте Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет Санкт-Петербурга 9 сентября 2021 года возбудил уголовное дело об убийстве после того, как в подвале дома 200 по Лиговскому проспекту был найден мешок с трупом. Предположительно, останки принадлежат женщине, по другой версии, 10-летнему ребенку. Тело было обнаружено во время работ по уборке подвала под землей 8 сентября.

- В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств происшедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти женщины и давности ее наступления, - рассказали в комитете.

Известно, что в мешке были скелетированные останки, поэтому, на глаз, определить пол и возраст убитого нельзя. Так как на теле был одет бюстгалтер, одна из версий, что это женщина. Также специалисты нашли восемь пломб в зубах.

Ключи от подвала были только у двух человек. Однако, когда именно было закопан мешок в землю, пока не установлено.