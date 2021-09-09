Крестный ход на Невском проспекте в честь 800-летия Александра Невского отметили в Петербурге

Салюта и большого крестного хода в день памяти Александра Невского в Петербурге не будет Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге отметили большой крестный ход по Невскому проспекту в честь празднования Дня перенесения мощей Александра Невского. Причиной тому стали коронавирусные ограничения, не разрешающие большому количеству людей собираться вместе. Об этом 9 сентября 2021 года пишет газета "Петербургский дневник".

- К сожалению, ряд мероприятий мы вынуждены были переформатировать либо отменить, - пишет издание со ссылкой на первого заместителя председателя комитета по культуре Федора Болтина.

Праздничного салюта у стен Петропавловской крепости в честь 800-летия покровителя Северной столицы тоже не будет.

Но вместо этого в городе запланировано множество других мероприятий. Так, малый крестный ход пройдет у Александро-Невской Лавры. Также состоятся божественные литургии, лазерное шоу и реконструкция "Невской битвы".