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Общество9 сентября 2021 16:14

В Смольном сообщили, что Петербург вышел на плато по заболеваемости коронавирусом

Об этом говорят данные ежесуточных госпитализаций
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
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Основной показатель для оценки ситуации - количество суточных госпитализаций.

Основной показатель для оценки ситуации - количество суточных госпитализаций.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурга – снова плато по заболеваемости COVID-19. Это следует из данных, предоставленных «Комсомолке» городским комитетом по здравоохранению.

- Комитет, оценивая ситуацию с эпидемией, ориентируется прежде всего на один показатель – количество госпитализаций в сутки в инфекционные стационары, - объяснили в ведомстве. - За последнюю неделю этот показатель колебался на уровне 250-300 новых пациентов ежесуточно. Количество свободных коек составляло порядка 30 %.

Все это вновь указывает на плато – ситуация остается непростой, но, в целом, стабильной, и пока что никуда не движется.

- К сожалению, прогнозировать развитие ситуации на данный момент невозможно, - добавили в комздраве.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что в Петербурге появился портал с «альтернативной» статистикой по коронавирусу. Его создал ученый-аналитик из Северной столицы – он утверждает, что город находится в шаге от «четвертой волны».