В Петербурге перечислили единовременные выплаты первым 30 тысячам педагогов

В Петербурге начали перечислять первые единовременные выплаты для педагогов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Первой группе петербургских преподавателей до конца четверга, 9 сентября, перечислят единовременную выплату. По 10 тысяч рублей получат сначала 30 тысяч учителей. А в течение следующей недели средства на банковские карты поступят более 125 тысячам педагогов. Об этом заверила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина на своей рабочей странице во «Вконтакте».

- На данный момент вся система образования функционирует в максимально привычном для детей и родителей режиме. Опыт прошлого года, когда, несмотря на все сложности, Петербург ни на один день не отправил школы на дистанционное обучение, полностью учтен, - подчеркнула Потехина и похвалила педагогов за их труд.

При этом в Смольном не исключают, что некоторым преподавателям выплаты придут позже обещанных сроков, поскольку могут возникнуть непредвиденные технические накладки. Все проблемы обещают оперативно решать. Добавим, что деньги получат и воспитатели детсадов, и тренеры, и школьные психологи, а также учителя из колледжей.