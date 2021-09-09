180 жителей Ленобласти заболели коронавирусом за прошлый день, 8 сентября

За минувший день в Ленобласти заразились коронавирусом 180 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленобласти за прошедший день, 8 сентября, коронавирус выявили у 180 человек. Об этом рассказали в пресс-службе правительства 47-го региона. Судя по официальным данным, больше всего зараженных в Мурино, Всеволожске и Тихвине. За минувшие сутки выздоровели от инфекции 89 жителей Ленобласти, а умерли от COVID-19 – двое.

- По состоянию на 9 сентября 2021 года, в регионе развернуто 1 384 койки. Из этого числа свободны 385 мест, в том числе 304 реанимационных. За день в области госпитализировали 76 человек, 50 из которых с подтвержденным COVID-19, а 26 – с внебольничной пневмонией, - отметили власти региона.

Важное напоминание – в Ленобласти решили отменить ранее обязательную вакцинацию 80% сотрудников из ряда отраслей. Таково распоряжение губернатора.