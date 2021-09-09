Вице-губернатор Эргашев заявил о выходе Петербурга на плато по коронавирусу

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев сообщил о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев сообщил о выходе города на плато по заболеваемости коронавирусом. Эту информацию подтвердили «Комсомолке» в пресс-служба аппарата чиновника.

- Действительно можно говорить о выходе на плато, но ситуация остается напряженной, хоть и стабильной, - отметили в разговоре с «КП-Петербург».

Ранее «Комсомолка» услышала похожие слова от Комздрава. В ведомстве объяснили, что показатель госпитализаций сейчас остается на уровне от 250 до 300 за сутки. От дальнейших прогнозов представители комитета воздержались, потому что все непредсказуемо.