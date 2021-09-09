Отопление в Санкт-Петербурге могут включить уже 13 сентября

Сначала тепло подадут в больницы, детские сады и школы. Потом - в жилые дома. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге уже со следующего понедельника, 13 сентября, могут включить отопление. Правда, пока что речь идет только о периодических протапливаниях. Об этом «Комсомолке» в четверг, 9 сентября, сообщил источник в городском энергетическом комплексе.

- Речь идет о подаче тепла в социальные объекты – школы, больницы, детские сады и так далее, - уточнил собеседник издания. – На данный момент решается вопрос о том, чтобы начать периодические протапливания с 13 сентября, но официального распоряжения пока нет. Оно должно появиться в ближайшее время.

А вот дата начала отопительного сезона пока что остается под вопросом – насчет нее, уточняет источник «КП», никаких решений не принималось. Ранее, впрочем, «Комсомолка» сообщала, что тепло в батареи дадут, скорее всего, не раньше конца сентября – именно в это время в городе установится подходящая температура.