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Общество9 сентября 2021 21:47

Похороны главы МЧС Евгения Зиничева в Петербурге пройдут в закрытом режиме

На прощальной церемонии смогут быть только родные и коллеги погибшего министра
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На похороны главы МЧС Евгения Зиничева на Северном кладбище в Петербурге пустят только для родных и коллег.

На похороны главы МЧС Евгения Зиничева на Северном кладбище в Петербурге пустят только для родных и коллег.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Похороны главы МЧС Евгения Зиничева на Северном кладбище в Петербурге пройдут в закрытом от СМИ режиме. На прощальную церемонию с министром-героем смогут попасть лишь его родные и коллеги. Об этом поспешили предупредить в ГУ МЧС России по Петербургу. Время начала церемонии не сообщается. Известно, что Зиничева похоронят рядом с покойной бабушкой.

- Все фото- и видеоматериалы с мероприятия можно будет получить в пресс-службе. Просим вас с пониманием отнестись к принятому решению, - гласит сообщение, разосланное в редакции городских СМИ.

Напомним, Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске. Глава МЧС рванул в воду, пытаясь спасти известного режиссера Александра Мельника, который поскользнулся и упал с обрыва. К сожалению, оба в итоге погибли.