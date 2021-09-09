Беглов призвал нарастить темпы вакцинации от коронавируса в Петербурге

В Петербурге можно получить консультацию по вакцинации от коронавируса во всех 172 прививочных пунктах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал горожан активнее вакцинироваться от коронавируса. По словам градоначальника, начало сентября – идеальный для этого момент, поскольку началась учеба, и многие вернулись домой из отпусков. Тем более, в прививочных пунктов любой желающий может получить консультации от профессионалов.

- Только вакцинация поможет не допустить нового скачка заболеваемости. В городе мы начали проводить и прививочную кампанию от сезонного гриппа, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Добавим, что вакцинироваться от COVID-19 в городе можно в 172 прививочных пунктах. Есть и 43 мобильные бригады. Пока что в Северной столице полностью привились чуть более 1,5 млн человек. Запаса прививок большой. Власти считают, что город находится на плато по заболеваемости.

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