В Петербурге привили 115 тысяч человек из планируемых трех миллионов

Комздрав Петербурга рассказал о ходе вакцинации от гриппа в городе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по здравоохранению Петербурга отчитался о том, что с начала сентября 2021 года в городе привились от гриппа 115 406 человек. Из этого числа чуть более 110 тысяч являются взрослыми. За первые девять дней месяца в 16 районах Северной столицы работали 95 прививочные бригады на 103 объектах.

- Передвижные пункты вакцинации от гриппа были развернуты у 18 станций метро, Дома бытовых услуг в Кронштадте и на трех площадках Красносельского района. Всего планируется привить от гриппа 3 230 000 человек, - рассказали в группе городского комздрава во «Вконтакте».

К слову, пунктов вакцинации от коронавируса в Петербурге куда больше – 172. Привитых от COVID-19 горожан сейчас более 1,5 миллиона, но этого недостаточно для коллективного иммунитета.

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