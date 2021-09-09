Петербуржцы активно скупают обогреватели перед стартом отопительного сезона

В Петербурге стали активно скупать обогреватели и конвекторы. Фото: "Невские новости"

Петербуржцы начали сметать с полок магазинов обогреватели и конвекторы. Об этом пишут «Невские новости», чей корреспондент прошелся по точкам всех крупных ритейлеров. Оказалось, горожане спешат согреть себя еще с конца августа, когда пошли неутешительные прогнозы погоды о похолодании. В некоторых магазинах чаще всего покупают радиаторы, уже наблюдается небольшой дефицит.

- Популярностью пользуются, как масляные обогреватели, так и конвекторы в зависимости от места предназначения – последние нагреваются намного быстрее. Один из ритейлеров в ТРК «Гранд Каньон» посоветовал нашему сотруднику воспользоваться сайтом для заказа нужного обогревателя, поскольку в магазине выбор уже достаточно ограничен, - рассказывают в издании.

Ранее «Комсомолка» выяснила, что периодическое протапливание в Северной столице включат с 13 сентября. А вот, когда батареи будут греть на регулярной основе, – пока вопрос.