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Происшествия10 сентября 2021 9:37

Жесткая пробка в сторону Петербурга собралась на Приморском шоссе из-за ДТП

Затор растянулся на два километра
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Жесткая пробка встала на Приморском шоссе в сторону Петербурга утром 10 сентября

Жесткая пробка встала на Приморском шоссе в сторону Петербурга утром 10 сентября

Фото: принтскрин видео.

Серьезный затор образовался в сторону Санкт-Петербурга по Приморскому шоссе и Лахтинскому проспекту. Утром 10 сентября 2021 года вереница автомобилей растянулась от Петровской церкви вплоть до заказника "Северное побережье Невской губы". На 9:30 часов утра пробка оказалась более 4,5 километров, рассказали в социальной сети очевидцы.

- Из-за "жесткой" аварии на Приморском шоссе в город пробка, - пожаловались автомобилисты.

Причиной серьезного затора оказалась незначительная авария. Внедорожник въехал в "зад" легковому автомобилю на одном из пешеходных переходов. Однако, так как Приморское шоссе достаточно узкое, всем автомобилистам для проезда осталась лишь одна полоса движения.

Напомним, что на восточной стороне КАД пробка растянулась на 15 километров.

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Жесткая пробка встала на Приморском шоссе в сторону Петербурга утром 10 сентября
Жесткая пробка встала на Приморском шоссе в сторону Петербурга утром 10 сентября