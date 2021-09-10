Полиция показала видео с мужчиной, заманившим домой 10-летнюю девочку из Гатчины

Полиция показала петербуржца, заманившего 10-летнюю девочку из Гатчины Фото: принтскрин видео.

Полиция Санкт-Петербурга показала видео с места задержания мужчины, заманившего к себе домой 10-летнюю девочку из Гатчины. Школьницу, пропавшую 9 сентября 2021 года, обнаружили в квартире 33-летнего петербуржца. Известно, что он приставал к девочке и угрожал ей. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- О пропаже 10-летней девочки в полицию заявил ее отец вечером 9 сентября. Он рассказал, что дочь не вернулась после школы домой. Для розыска ребенка был задействован весь личный состав гатчинской полиции, - рассказали правоохранители.

Школьницу нашли, проверив ее социальные сети. Оказалось, что 33-летний житель Петербурга долгое время вел с ней переписку.

Мужчина проживает на улице Партизана Германа. Там-то полицейские и нашли пропавшую девочку из Гатчины. Известно, что мужчина угрожал и приставал к ней. Но благодаря оперативной работе полиции, им удалось спасти ребенка от возможного изнасилования.

Сейчас ведется расследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.