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Происшествия10 сентября 2021 9:56

Полиция показала видео с мужчиной, заманившим домой 10-летнюю девочку из Гатчины

Благодаря оперативным действиям правоохранителей, школьницу успели спасти от возможного изнасилования
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Полиция показала петербуржца, заманившего 10-летнюю девочку из Гатчины

Полиция показала петербуржца, заманившего 10-летнюю девочку из Гатчины

Фото: принтскрин видео.

Полиция Санкт-Петербурга показала видео с места задержания мужчины, заманившего к себе домой 10-летнюю девочку из Гатчины. Школьницу, пропавшую 9 сентября 2021 года, обнаружили в квартире 33-летнего петербуржца. Известно, что он приставал к девочке и угрожал ей. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- О пропаже 10-летней девочки в полицию заявил ее отец вечером 9 сентября. Он рассказал, что дочь не вернулась после школы домой. Для розыска ребенка был задействован весь личный состав гатчинской полиции, - рассказали правоохранители.

Школьницу нашли, проверив ее социальные сети. Оказалось, что 33-летний житель Петербурга долгое время вел с ней переписку.

Мужчина проживает на улице Партизана Германа. Там-то полицейские и нашли пропавшую девочку из Гатчины. Известно, что мужчина угрожал и приставал к ней. Но благодаря оперативной работе полиции, им удалось спасти ребенка от возможного изнасилования.

Сейчас ведется расследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Задержание петербуржца, заманившего домой 10-летнюю девочку из Гатчины
Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО