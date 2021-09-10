Следственный комитет возбудил уголовное дело на петербуржца, заманившего домой 10-летнюю девочку из Гатчины Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет Ленинградской области 10 сентября 2021 года возбудил уголовное дело на 33-летнего петербуржца, в квартире которой полиция нашла 10-летнюю девочку из Гатчины, пропавшую 9 сентября. Известно, что мужчина заманил школьницу к себе в квартиру, угрожал ей и приставал, рассказали в комитете.

- В ходе производства работы на месте происшествия следователями установлено, что непосредственно перед исчезновением несовершеннолетняя в мессенджере осуществляла переписку с мужчиной из Санкт-Петербурга, который договорился о встрече с ней. Кроме того, в переписке мужчина в циничной форме обсуждал с ней сексуальные отношения, - рассказали в комитете.

Склонить девочку к сексу или изнасиловать ее мужчина не успел, так как полиция оперативно разыскала ребенка, а петербуржца задержали. Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

Подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления.