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Общество10 сентября 2021 11:47

Сирены пожарных в Петербурге включат в память о министре МЧС Евгении Зиничеве

В городе зазвучат сирены и включат проблесковые маяки
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Все пожарно-спасательные части Петербурга почтят память главы МЧС Евгения Зиничева 10 сентября

Все пожарно-спасательные части Петербурга почтят память главы МЧС Евгения Зиничева 10 сентября

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

10 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге состоятся похороны главы МЧС России Евгения Зиничева, погибшего 8 сентября в Норильске. В честь этого пройдет акция памяти министра по всей стране. Участие в ней примут и спасатели Северной столицы, рассказали в пресс-службе МЧС города.

- Во всех федеральных пожарно-спасательных частях выстроится пожарная техника и включат проблесковые маяки и звуковые сигналы, - сообщили в МЧС Петербурга.

Евгений Зиничев погиб во время учений в Заполярье, пытаясь спасли режиссера Александра Мельника, сорвавшегося с обрыва. Опа погибли.

Утром 10 сентября в Москве состоялось прощание с главной МЧС, которое посетили сотни людей, в том числе и первые лица страны. Похороны министра пройдут на Серафимовском кладбище в Петербурге. Известно, что Зиничева похоронят рядом с бабушкой.