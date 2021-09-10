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Здоровье10 сентября 2021 12:13

Новый рост заражений коронавирусом произошел в Петербурге 10 сентября

По суточному приросту Северная столица почти догнала Москву
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В Петербурге зафиксирован новый рост заболевания коронавирусом

В Петербурге зафиксирован новый рост заболевания коронавирусом

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге произошел новый рост заражаемости коронавирусом. По данным оперативного штаба по COVID-19 на пятницу, 10 сентября 2021 года, в городе заболели более 1,5 тысяч человек. Северная столица пока еще остается на втором месте в стране по суточному приросту заболевших, но очень близка к показателям Москвы.

- За минувшие сутки в Петербурге коронавирус выявили у 1504 человек. Кроме того, 32 пациента скончались, 1143 человека полностью выздоровели, - сообщает оперштаб.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 10 сентября 2021 года / Фото: Яндекс

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 10 сентября 2021 года / Фото: Яндекс

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 588 903 случаев заболевания коронавирусом. Из них смогли побороть инфекцию 562 850 человек. Болезнь унесла жизни 20 936 горожан.

Губернатор города Александр Беглов призвал горожан активнее прививаться от коронавируса. Он отметил, что только вакцинация может уберечь Северную столицу от очередного скачка.