Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 сентября 2021 12:53

Похороны главы МЧС России Евгения Зиничева пройдут на Северном кладбище Петербурга

Погребение министра состоится в 14:45 часов 10 сентября
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Похороны главы МЧС России Евгения Зиничева пройдут на Северном кладбище Петербурга днем 10 сентября

Похороны главы МЧС России Евгения Зиничева пройдут на Северном кладбище Петербурга днем 10 сентября

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге 10 сентября 2021 года состоится похороны главы МЧС Евгения Зиничева, погибшего 8 сентября в Норильске. Погребение пройдет на Северном кладбище, там же похоронены его родные. Церемония назначена на 14:45 часов, рассказал "КП-Петербург" источник.

- Обстановка очень напряженная, - отметил источник.

Сейчас на кладбище заканчиваются последние подготовки. Утром прощание с министром состоялось в Москве, где присутствовали сотни человек, в том числе и первые лица страны, включая президента.

Накануне на Северном кладбище было подготовлено место для захоронения Евгения Зиничева рядом с его бабушкой.

Трагедия произошла во время учений в Заполярье, когда Зиничев пытался спасти режиссера Александра Мельника, сорвавшегося с обрыва. К сожалению, оба погибли.