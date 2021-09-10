Похороны главы МЧС России Евгения Зиничева пройдут на Северном кладбище Петербурга днем 10 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге 10 сентября 2021 года состоится похороны главы МЧС Евгения Зиничева, погибшего 8 сентября в Норильске. Погребение пройдет на Северном кладбище, там же похоронены его родные. Церемония назначена на 14:45 часов, рассказал "КП-Петербург" источник.

- Обстановка очень напряженная, - отметил источник.

Сейчас на кладбище заканчиваются последние подготовки. Утром прощание с министром состоялось в Москве, где присутствовали сотни человек, в том числе и первые лица страны, включая президента.

Накануне на Северном кладбище было подготовлено место для захоронения Евгения Зиничева рядом с его бабушкой.

Трагедия произошла во время учений в Заполярье, когда Зиничев пытался спасти режиссера Александра Мельника, сорвавшегося с обрыва. К сожалению, оба погибли.