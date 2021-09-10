Гроб с телом главы МЧС Евгения Зиничева прибыл в Петербург

Гроб с телом главы МЧС прибыл в Петербург Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербург прибыл гроб с телом главы МЧС Евгения Зиничева. Об этом "КП-Петербург" стало известно от источника. Похороны министра пройдут 10 сентября 2021 года на Северном кладбище. Известно, что церемония будет закрытая, только для определенного круга лиц.

- Гроб с телом ожидается на кладбище около 14:30 часов. Церемония будет закрытой, секретность обеспечивает ФСО. Пускать будут по спискам. Ожидается прибытие первых лиц - Беглова и Макарова, - рассказал источник.

Евгения Зиничева похоронят рядом с могилой бабушки. Накануне была проведена подготовка места захоронения.

Напомним, что утром 10 сентября в Москве состоялось прощание с министром, на котором присутствовали первые лица страны.

Зиничев погиб 8 сентября в Норильске во время учений, пытаясь спасти режиссера Александра Мельника, сорвавшегося с обрыва. К сожалению, оба погибли.