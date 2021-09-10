Театр раскрыл причину отмены выступления актера Ивана Краско после микроинсульта

Актер не сможет принять участие в спектакле "Я вернулся" Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Совсем недавно 90-летний актер Иван Краско попал в больницу с инсультом. За неделю врачи его "подлатали" и выписали из больницы. Несмотря на слабость артист уже рвался на сцену. Сегодня он планировал принять участие в спектакле "Я вернулся в мой город" на сцене театра имени Комиссаржевской.

Но пресс-служба театра имени Комиссаржевской сообщила "КП-Петербург", что в этот день Краско выступать не будет.

- Он был на сборе труппы сегодня, но в самом спектакле не будет принимать участие, - сообщили в театре "КП-Петербург"

Когда состоится следующие выступление артиста пока неизвестно.

Сам актер сейчас находится дома вместе с сыновьями.