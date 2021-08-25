Терпел до последнего: Актер Иван Краско попал в реанимацию с подозрением на инсульт

Ивана Краско госпитализировали с дачи Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

90-летний артист Иван Краско госпитализирован в реанимацию одной из больниц Санкт-Петербурга. У актера подозрение на инсульт. Врачи забрали Ивана Ивановича прямо с его дачи в Ленобласти в поселке Керро. Об этом "КП-Петербург" сообщила бывшая супруга актера Наталья Вяль.

- Вы же вчера с ним говорили! - поделились с "КП-Петербург" Наталья Вяль. - Ему плохо было с пятницы, 20 августа, но он до последнего отказывался ехать в больницу. Делал бодрый голос - это он умеет. Мы были вместе с ним все на даче. Все не могли уговорить его уехать в больницу.

Артист терпел до последнего, отказываясь от помощи врачей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

25 августа родственники заметили, что Иван Краско стал совсем плох и срочно вызвали ему скорую помощь. Врачи тут же приняли решение о госпитализации народного артиста РФ.

- Он оставил здесь телефон на даче, а сам в реанимации, поэтому связи с ним нет, - пояснила "КП" Наталья Вяль. - Он уехал в больницу со знакомой, которая была с нами за городом, а вот его сыну в карете скорой помощи места не хватило. В итоге подруге в больнице врачи ничего не говорят, так как она не родственница. Сейчас в больницу уехал сын, чтобы узнать, что говорят врачи. Ну вот такой дурдом.

У Ивана Краско сейчас подозрение на инсульт. "КП" будет следить за состоянием артиста.

Напомним, ранее Иван Краско перенес коронавирус. По словам актера, инфекция дала о себе знать даже после победы над болезнью. Осталась одышка, появилась слабость. Артист первое время задыхался, поэтому не сразу смог вернуться на сцену.

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