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Происшествия10 сентября 2021 15:24

Пожар на корабле на Морском заводе в Кронштадте повысили до второго ранга

В двухпалубном судне горит надстройка
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Пожар на строящемся корабле в Кронштадте повысили до ранга №2

Пожар на строящемся корабле в Кронштадте повысили до ранга №2

Фото: Олег ЗОЛОТО

Спасатели повысили ранг пожара до второго номера на Морском заводе в Кронштадте. Возгорание произошло на строящемся корабле в третьем часу дня в пятницу, 10 сентября 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Санкт-Петербурга.

- Пожар происходит по адресу: дома 2 по Петровской улице. В двухпалубном корабле, размером 12х49 метров, горит надстройка, - пояснили в пресс-службе спасателей.

К 15:06 часам пожар был локализован. Сейчас продолжаются работы по борьбе с пламенем. Сведения о пострадавших не поступали.

На месте работают 10 пожарных машин и 45 человек личного состава МЧС.

На данный момент о причине возгорания пока ничего не известно.