Пожар на корабле на Морском заводе в Кронштадте повысили до второго ранга

Пожар на строящемся корабле в Кронштадте повысили до ранга №2 Фото: Олег ЗОЛОТО

Спасатели повысили ранг пожара до второго номера на Морском заводе в Кронштадте. Возгорание произошло на строящемся корабле в третьем часу дня в пятницу, 10 сентября 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Санкт-Петербурга.

- Пожар происходит по адресу: дома 2 по Петровской улице. В двухпалубном корабле, размером 12х49 метров, горит надстройка, - пояснили в пресс-службе спасателей.

К 15:06 часам пожар был локализован. Сейчас продолжаются работы по борьбе с пламенем. Сведения о пострадавших не поступали.

На месте работают 10 пожарных машин и 45 человек личного состава МЧС.

На данный момент о причине возгорания пока ничего не известно.