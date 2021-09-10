Обвиняемого в убийстве Пушкина и Гончаровой в Петербурге заключили под стражу

Обвиняемого в убийстве супругов Пушкина и Гончаровой отправили в СИЗО Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Обвиняемому в убийстве семейной пары из Санкт-Петербурга Пушкина и Гончаровой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Такое решение 10 сентября 2021 года принял Красносельский районный суд, рассказали в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

- По мнению следствия, не позднее 8 сентября мужчина, находясь в гостях у погибших в квартире дома по Рябовскому шоссе, действуя на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, нанес семейной паре неустановленным колюще-режущим предметом ранения, - рассказали в пресс-службе.

Так, 31-летний Пушкин получил не менее девяти ударов в область шеи, спину и по рукам. Его супруга Гончарова была ранена около 16 раз в область груди, спины, и также рук. Оба скончались на месте.

В суде адвокат и сам обвиняемый против заключения под стражу не возражали. Мужчина пробудет в СИЗО до 7 ноября, пока идет следствие.