Похороны главы МЧС Евгения Зиничева начались в Санкт-Петербурге

В Петербурге начались похороны главы МЧС Евгения Зиничева Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге начались похороны главы МЧС Евгения Зиничева, погибшего 8 сентября в Норильске по время учений. Траурную процессию возглавляет Военный образцовый оркестр почётного караула, который исполняет композицию "Грезы" Роберта Шумана. Прямую трансляцию похорон Евгения Зиничева можно посмотреть в социальных сетях "КП-Петербург" по ссылке.

Траурную процессию возглавляет Военный образцовый оркестр почётного караула Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Похороны проходят на Северном кладбище. Гроб с телом министра проследовал за оркестром в автомобиле. Следом за ним шли глава ЗакСа Вячеслав Макаров, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, глава Росгвардии Виктор Золотов и многие другие высокопоставленные лица.

- Он поступил как настоящий человек. Всегда приходил на помощь тем, кто в этом нуждался. Был весёлым и жизнерадостным. Светлая память и царствие небесное, - произнес Виктор Золотов.

На похоронах присутствовал Виктор Золотов, который произнес речь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Трагедия произошла во время учений в Заполярье, когда Зиничев пытался спасти режиссера Александра Мельника, сорвавшегося с обрыва. К сожалению, оба погибли.

Гроб с телом министра провезли в автомобиле Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сама площадка, где проходит погребение, закрыта для посторонних, но несмотря на это вокруг собралось очень много людей, пришедших почтить память министра.