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Общество10 сентября 2021 17:12

В Петербурге под оружейный салют похоронили главу МЧС Евгения Зиничева

В конце прощальной церемонии на всю округу прозвучали спецсигналы машин спасателей
Авторы (2):
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Петербурге похоронили трагически погибшего главу МЧС Евгения Зиничева.

В Петербурге похоронили трагически погибшего главу МЧС Евгения Зиничева.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге похоронили с воинскими почестями главу МЧС Евгения Зиничева, погибшего героем при спасении режиссера Александра Мельника на учениях в Норильске. Напомним, руководитель ведомства сорвался с обрыва. Прощальная церемония состоялась на Северном кладбище, куда пустили только родных Зиничева и его коллег. Присутствовали и официальные лица: губернатор Александр Беглов, глава Росгвардии Виктор Золотов, председатель ЗакСа Вячеслав Макаров и другие.

Прощальная церемония продлилась около часа.

Прощальная церемония продлилась около часа.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В конце похорон прозвучал оружейный салют. После этого при входе на кладбище на время включились звуковые спецсигналы на автомобильных расчетах МЧС, - передает с места корреспондент «КП-Петербург».

Похороны главы МЧС прошли в закрытом режиме.

Похороны главы МЧС прошли в закрытом режиме.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Добавим, что Евгения Зиничева похоронили рядом с бабушкой, совсем недалеко от родителей.

«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам погибшего Евгения Зиничева.