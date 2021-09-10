В Петербурге под оружейный салют похоронили главу МЧС Евгения Зиничева

В Петербурге похоронили трагически погибшего главу МЧС Евгения Зиничева. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге похоронили с воинскими почестями главу МЧС Евгения Зиничева, погибшего героем при спасении режиссера Александра Мельника на учениях в Норильске. Напомним, руководитель ведомства сорвался с обрыва. Прощальная церемония состоялась на Северном кладбище, куда пустили только родных Зиничева и его коллег. Присутствовали и официальные лица: губернатор Александр Беглов, глава Росгвардии Виктор Золотов, председатель ЗакСа Вячеслав Макаров и другие.

Прощальная церемония продлилась около часа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В конце похорон прозвучал оружейный салют. После этого при входе на кладбище на время включились звуковые спецсигналы на автомобильных расчетах МЧС, - передает с места корреспондент «КП-Петербург».

Похороны главы МЧС прошли в закрытом режиме. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Добавим, что Евгения Зиничева похоронили рядом с бабушкой, совсем недалеко от родителей.

«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам погибшего Евгения Зиничева.