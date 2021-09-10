В Петербурге с 13 сентября увеличат количество автобусов на загруженных маршрутах

В Петербурге станет больше автобусов на загруженных маршрутах. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге собираются увеличить количество автобусов на самых загруженных маршрутах с начала осени. Дополнительный транспортный состав выйдет на улицы с 13 сентября. Интервал движения автобусов уже уменьшили на маршрутах №№ 1, 7, 11, 31, 33, 115А, 130, 134, 210, 300. А с понедельника станет свободнее дышать в автобусах №№ 20, 74, 161, 169, 190, 114, 133, 140. Об этом пообещали в городском комитете по транспорту по итогам мониторинга пассажиропотока.

- Работу по увеличению автобусов на городских маршрутах проводят сотрудники ГКУ «Организатор перевозок» - в этом учреждении анализируют пассажиропоток на всех направлениях городского транспорта и, при необходимости, принимают решение увеличить транспортную работу на самых перегруженных участках маршрутной сети, - отмечают в пресс-службе комитета.

Ранее «Комсомолка» сообщила, что в городе продлили трассу троллейбусного маршрута №23 до ЖК «Чистое небо». Транспорт будет ездить туда на автономном ходу.