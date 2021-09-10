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Общество10 сентября 2021 18:33

В Сосновом Бору объявили о старте отопительного сезона с 14 сентября

Власти сделали это раньше положенного по требованиям жителей и Роспотребнадзора
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Сосновом Бору рассказали, когда включат отопление.

В Сосновом Бору рассказали, когда включат отопление.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Сосновом Бору с 14 сентября начнется периодическое протапливание. Об этом сообщили в администрации города. Сначала батареи включат в социальных объектах, будь то школа или больница. По словам местных властей, теплоэнергетики готовы к началу отопительного сезона, который стартует ранее намеченного из-за требований жителей и Роспотребнадзора.

- Жители города, которые не почувствуют тепла в своих квартирах, могут по заявкам обратиться в УК. Они будут должны в течение нескольких дней исправить ситуацию. Межотопительный сезон у нас прошел успешно. С честью говорим, что «включаемся» раньше, - отметили в пресс-службе администрации района.

Добавим, что периодическое протапливание в Петербурге начнется на день раньше, с 13 сентября.