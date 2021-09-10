Власти Петербурга объявили о старте периодического протапливания в городе с 13 сентября

С 13 сентября 2021 года в Петербурге начнется периодическое протапливание. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга официально объявили о начале периодического протапливания в городе с понедельника, 13 сентября 2021 года. Слова источника «КП-Петербург» в Смольном подтвердились – первыми батареи включат в социальных объектах: школах, поликлиниках, стационарах, детских садах.

Теплоэнергетики готовы к отопительному сезону. Потеплеет ли сразу с 13 сентября в жилых домах Северной столицы – вопрос к районным Жилкомсервисам. Они должны информировать жителей самостоятельно.

- Проведены испытания систем теплоснабжения, текущие и плановые ремонты теплосетей. На особом контроле – соцобъекты. Они были полностью готовы к подаче тепла уже к 1 сентября, - отметил губернатор Александр Беглов.

В Смольном добавляют, что ведут круглосуточно мониторинг погоды и, в случае прихода холодов, регулярное отопление не заставит себя ждать. По прогнозу главного синоптика Петербурга Александра Колесова, батареи могут включить на постоянной основе уже в третьей декаде сентября.