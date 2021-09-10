Комиссия по этике СПбГУ даст оценку действиям студента, на которого пожаловались из-за склонения к фальсификации выборов

Студенты СПбГУ пожаловались на то, что их коллега просит фальсифицировать выборы в Заксобрание и Госдуму. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комиссия по этике СПбГУ получила шесть жалоб от учащихся вуза на то, что один из студентов предложил им заработать на фальсификации выборов. Проверка замректора по правовым вопросам Юрия Пенова показала, что названный в обращениях человек действительно учится в университете. Однако в вузе заметили, что не могут осуществлять политическую деятельность, а принимать какие-либо меры должны правоохранительные органы, в случае нарушения закона.

- В университете отсутствуют документы или какая-либо другая информация, которая бы позволяла подтвердить или опровергнуть соответствующие сведения. В настоящее время в комиссию по этике поступило 6 обращений, в которых заявители просят дать этическую оценку действиям студента, - сообщается в виртуальной приемной СПбГУ.

Добавим, что ранее в Петербурге уволили главу ТИК №47 из-за массовой миграции сотрудников, которая, мягко говоря, насторожила ЦИК России.