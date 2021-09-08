Избирком Петербурга уволил главу ТИК №47 из-за массовой миграции сотрудников

В Петербурге уволили главу ТИК №47 Красносельского района. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский избирком уволил главу ТИК №47 Красносельского района, куда ранее разом перешли на работу 15 сотрудников из другого ТИКа. Напомним, о подозрительной кадровой миграции перед выборами в Заксобрание и Госдуму узнали в ЦИК России. Тогда Элла Памфилова пригрозила прислать в Северную столицу Генпрокуратуру с проверкой. Чуть позже ЦИК обязал городской избирком уволить главу ТИК №47.

- Мне кажется, не могла она действовать самостоятельно. На нее кто-то, я думаю, оказал давление. Можете представить себе такую картину, что вечером или с утра два председателя территориальной избирательной комиссии собрались, сели и говорят: «Чем бы нам Санкт-Петербургскую избирательную комиссию удивить»? – высказал предположение о миграции сотрудников ТИКа член избиркома Андрей Беляков на заседании комиссии под номером 271.

В итоге за увольнение проголосовали все члены избиркома кроме одного.