МЧС показало видео, как хоронили министра Евгения Зиничева

Появилось видео с похорон главы МЧС России Евгения Зиничева. Фото: МЧС России

МЧС показало видеозапись того, как проходила прощальная церемония с министром Евгением Зиничевым на Северном кладбище в Петербурге. Напомним, Герой России погиб, спасая режиссера Александра Мельника, поскользнувшегося на краю обрыва на учениях в Норильске. К сожалению, оба разбились насмерть. На похороны Зиничева в Северной столице пустили только родственников, коллег и официальных лиц.

- Мы потеряли своего командира. За те 3,5 года, что он возглавлял наше ведомство, он очень многое успел сделать. Весь личный состав МЧС сплотился вокруг него. Мы шли уверенно вперед… Дорогой командир, мы будем всегда тебя помнить, - сказал на похоронах замглавы МЧС России, статс-секретарь Алексей Серко.

Добавим, что в конце церемонии прозвучал воинский салют из оружия. А коллеги Зиничева из МЧС включили звуковые спецсигналы на своих автомобилях. Похоронили министра рядом с бабушкой.