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Общество10 сентября 2021 17:52

«Он поступил как настоящий человек»: В Санкт-Петербурге простились с главой МЧС Евгением Зиничевым

Похороны погибшего героя состоялись на Северном кладбище в закрытом режиме
Авторы (2):
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Санкт-Петербурге похоронили главу МЧС Евгения Зиничева, трагически погибшего в Норильске.

В Санкт-Петербурге похоронили главу МЧС Евгения Зиничева, трагически погибшего в Норильске.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге похоронили главу МЧС России Евгения Зиничева. Прощальная церемония была скрыта от глаз журналистов, на нее попали официальные лица, убитые горем родные, а также коллеги погибшего героя. Напомним, Зиничев скончался при трагических обстоятельствах – он пытался спасти поскользнувшегося на леднике режиссера Александра Мельника во время учений в Норильске. В итоге мужчины сорвались с обрыва и погибли.

Родственники покойного шли в слезах и в полной тишине.

Родственники покойного шли в слезах и в полной тишине.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Среди официальных лиц на кладбище присутствовали губернаторы Петербурга и Ленобласти, спикер Заксобрания, главы региональных подразделений МЧС России. На церемонию прибыл и руководитель Росгвардии Виктор Золотов, публично выступивший с прощальным словом.

На церемонию прибыли официальные лица.

На церемонию прибыли официальные лица.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Он поступил как настоящий человек. Всегда приходил на помощь тем, кто в этом нуждался. Был веселым и жизнерадостным. Светлая память и царствие небесное, - сказал Золотов.

Гроб с телом Евгения Зиничева прибыл из Москвы на спецрейсе.

Гроб с телом Евгения Зиничева прибыл из Москвы на спецрейсе.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Похороны продлились около часа. В это время территорию вокруг кладбища охраняли сотрудники ФСО и военной полиции, пресекавшие вход на территорию назойливой прессы. Гроб с телом Зиничева привезли на машине. Пока автомобиль двигался к могиле, военный оркестр исполнял композицию «Грезы» Роберта Шумана. Проводили Героя России оружейным салютом, а также включением звуковых спецсигналов на автомобилях МЧС. После этого на кладбище началась неофициальная часть церемонии, преимущественно для родственников Евгения Зиничева.

Евгений Зиничев похоронен рядом со своей бабушкой.

Евгений Зиничев похоронен рядом со своей бабушкой.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Добавим, что главу МЧС похоронили рядом с бабушкой. Он покоится совсем недалеко от родителей.

«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам погибшего Евгения Зиничева.

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