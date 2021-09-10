«Он поступил как настоящий человек»: В Санкт-Петербурге простились с главой МЧС Евгением Зиничевым

В Санкт-Петербурге похоронили главу МЧС Евгения Зиничева, трагически погибшего в Норильске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге похоронили главу МЧС России Евгения Зиничева. Прощальная церемония была скрыта от глаз журналистов, на нее попали официальные лица, убитые горем родные, а также коллеги погибшего героя. Напомним, Зиничев скончался при трагических обстоятельствах – он пытался спасти поскользнувшегося на леднике режиссера Александра Мельника во время учений в Норильске. В итоге мужчины сорвались с обрыва и погибли.

Родственники покойного шли в слезах и в полной тишине. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Среди официальных лиц на кладбище присутствовали губернаторы Петербурга и Ленобласти, спикер Заксобрания, главы региональных подразделений МЧС России. На церемонию прибыл и руководитель Росгвардии Виктор Золотов, публично выступивший с прощальным словом.

На церемонию прибыли официальные лица. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Он поступил как настоящий человек. Всегда приходил на помощь тем, кто в этом нуждался. Был веселым и жизнерадостным. Светлая память и царствие небесное, - сказал Золотов.

Гроб с телом Евгения Зиничева прибыл из Москвы на спецрейсе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Похороны продлились около часа. В это время территорию вокруг кладбища охраняли сотрудники ФСО и военной полиции, пресекавшие вход на территорию назойливой прессы. Гроб с телом Зиничева привезли на машине. Пока автомобиль двигался к могиле, военный оркестр исполнял композицию «Грезы» Роберта Шумана. Проводили Героя России оружейным салютом, а также включением звуковых спецсигналов на автомобилях МЧС. После этого на кладбище началась неофициальная часть церемонии, преимущественно для родственников Евгения Зиничева.

Евгений Зиничев похоронен рядом со своей бабушкой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Добавим, что главу МЧС похоронили рядом с бабушкой. Он покоится совсем недалеко от родителей.

«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам погибшего Евгения Зиничева.

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