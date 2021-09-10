В Петербурге сдали в эксплуатацию семь долгостроев в ЖК «Вариант»

Семь долгостроев из ЖК "Вариант" сдали в эксплуатацию в поселке Ленсоветовский. Фото: Олег ЗОЛОТО

В петербургском поселке Ленсоветовский сдали в эксплуатацию семь долгостроев из жилого комплекса «Вариант». Дольщики получили ключи от 999 квартир. Свое жилье люди ждали с 2013 года. Тогда стройка только началась, закончить ее планировали в 2017-м. Однако компания, возводящая многоквартирные дома, обанкротилась. Стройку окончательно заморозили в 2019 году. К счастью, в Смольном отыскали двух крупных инвесторов, согласившихся закончить возведение семи домов.

- Компания «Ареал» получила разрешение на ввод жилого комплекса «Вариант» на Московском шоссе, в поселке Ленсоветовский. Суммарная площадь квартир составляет больше 38 тысяч квадратных метров, - пишет «Мойка78».

Ранее «Комсомолка» писала о продлении ареста владельцу компании «Норманн», которого обвиняют в хищении 3,5 млрд рублей у дольщиков как в Петербурге, так и в Ленобласти.