Суд продлил арест владельцу компании «Норманн» по делу о хищении 3,5 млрд рублей у дольщиков Петербурга и Ленобласти

Владельца ГК "Норманн" оставили под стражей по делу о хищении денег у дольщиков. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд оставил в СИЗО владельца юридических лиц из состава группы компаний «Норманн» Владимира Смирнова по уголовному делу о хищении 3,5 миллиарда рублей у дольщиков Санкт-Петербурга и Ленобласти. Напомним, жертвам горе-застройщиков оказались 2,6 тысячи человек. Своего жилья они ждут не один год. Им до сих пор помогают местные власти и сотрудники СК.

На очередном судебном заседании Смирнов просил не изолировать его от общества. Задержали его еще в июле 2019 года. Пока что он осилил 380 томов уголовного дела из 406. Суд продлил пребывание в СИЗО по 9 декабря 2021 года, так что время почитать еще будет.

- Следствие установило, что участникам долевого строительства, пострадавшим в период с 2014 по 2019 год не вернули денежные средства, объекты недвижимости им не передали, а обращены в пользу обвиняемого, - добавляет объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Смирнову по-прежнему грозит до 10 лет лишения свободы по статье за мошенничество в крупном размере.