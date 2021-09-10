Чаще всего в Петербурге угоняют автомобили Kia и Hyundai

Самыми угоняемыми иномарками в Петербурге стали Kia, Hyundai и Mitsubishi. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургская полиция рассказала, какие марки автомобилей чаще всего угоняют в городе. В МВД подчеркнули, что краж иномарок за первое полугодие 2021 года стало меньше, что стало следствием грамотного подхода к борьбе с хищениями. В первую очередь, полицейские повысили раскрываемость автомобильных угонов, поумерив тем самым пыл преступникам

- За два года выросла раскрываемость автокраж, количество угнанных автомобилей сократилось почти наполовину. К наиболее похищаемым автомобилям относятся марки Kia, Hyundai, Mitsubishi. Именно на них чаще всего останавливается выбор злоумышленников, - пишут «Невские новости» со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ранее «Комсомолка» рассказала о завершении расследования уголовного дела, возбужденного в отношении петербургских автоугонщиков, специализировавшихся на элитных иномарках. Злоумышленники выручили 180 млн рублей за 43 авто.