Дополнительные «Ласточки» пустят между Петербургом и Выборгом 11 и 12 сентября

Между Петербургом и Выборгом на выходных пойдут дополнительные "Ласточки". Фото: Олег ЗОЛОТО

Дополнительные «Ласточки» между Санкт-Петербургом и Выборгом назначили на выходные, 11 и 12 сентября. Об этом поспешили сообщить в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД). Новых скоростных поездов немного, всего пара, но это позволит в целом сократить интервал движения составов в субботу и воскресенье.

- Поезд №7917 отправится с Финляндского вокзала в 11:53, проследует с остановками на станциях «Удельная», «Зеленогорск», «Рощино». Прибытие в Выборг в 13:08. Поезд №7920 отправится из Выборга в 18:35, сделает промежуточные остановки на тех же станциях и прибудет в Санкт-Петербург в 19:50, - рассказали в пресс-службе ОЖД.

Ранее «КП-Петербург» писала о том, что с 17 сентября в Северной столице уменьшат число пригородных электричек из-за сезонного уменьшения пассажиропотока.