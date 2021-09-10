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Общество10 сентября 2021 23:41

На ликвидацию двух нелегальных свалок на территории Петроградского района выделили 26 млн рублей

Соответствующий конкурс опубликовали на сайте госзакупок
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Администрация Петроградского района Петербурга ищут подрядчика для ликвидации несанкционированных свалок.

Администрация Петроградского района Петербурга ищут подрядчика для ликвидации несанкционированных свалок.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге ищут подрядчика, который бы взялся за ликвидацию нелегальных свалок на территории Петроградского района. Соответствующий конкурс объявили на сайте госзакупок. На все про все выделили 26,2 миллиона рублей. Деньги пойдут из городского бюджета. Судя по опубликованной документации, все незаконные свалки из района должны убрать до 15 декабря 2021 года.

- Необходимо ликвидировать две несанкционированные свалки: на улице Барочной вблизи д.27, а также на земельном участке около Петровского проспекта, д.20, - сообщается в госзакупках.

Добавим, что заявки от подрядных компаний прекратят принимать совсем скоро, 20 сентября 2021 года, с шести часов утра. Аукцион проведут 22-го числа.

Ранее «Комсомолка» писала, что в городе до ноября ликвидируют три нелегальных свалки в Выборгском районе, это более 37 тысяч кубометров мусора.