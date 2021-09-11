В Петербурге свыше 1620 заболевших коронавирусом за сутки

В Северной столице насчитали более 1620 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Северной столице зарегистрировали более 1620 больных коронавирусом. Об этом сообщает в субботу, 11 сентября, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

- Заболело COVID-19 за сутки 1629 человек, выздоровело - 1255, а умерло – 39, - отметили в оперштабе.

Напомним, что госпитализировали в пятницу, 10 сентября, 310 петербуржцев. Всего в стационарах Северной столицы сейчас лечится 3 613 пациентов.

С начала пандемии в городе на Неве зафиксировано более 590,5 тысяч заболевших коронавирусом. Здоровыми из больниц выписали 564,1 тысячи жителей Северной столицы. Число летальных исходов - практически 21 тысяча.