Прокуратура начала проверку после сообщений о привязанном к стулу сироте в больнице Петербурга

В больнице Петербурга сироту привязывали к стулу колготками. Фото: скриншот видео / Instagram @blackmamba_psy

Прокуратура Петербурга организовала проверку после "взорвавшего" соцсети видео с ребенком-сиротой, которого привязали к стулу колготками. Так с трехлетним малышом обошлись в одной из городских больниц, о чем на своей странице в соцсети ранее рассказала мама другого маленького пациента.

- Прокуратура Василеостровского района организовала проверку по информации, размещенной в сети «Интернет», о недопустимых методах обращения, применяемых в учреждении здравоохранения в отношении малолетнего мальчика, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга. - Согласно видеосюжету, к ребенку в период нахождения в одном из медицинских учреждений неоднократно применялись меры физического стеснения, он был привязан за ноги к стулу, а также к детской кровати.

Как отметили в надзорном ведомстве, сейчас проверяются все обстоятельства произошедшего. А по результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.