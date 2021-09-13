Мощный ливень принесет циклон "Кийан" в Петербург 13 сентября

Неделя в Петербурге начнется с сильных дождей 13 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

Новая неделя в Санкт-Петербурге начнется с мощных ливней. В понедельник, 13 сентября 2021 года, в Северной столице будет пока еще теплая, но очень дождливая погода. За день ожидается до одной пятой от месячной нормы осадков. Принесет такую пасмурную погоду циклон "Кайан". Об этом рассказал ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическую ситуацию будет определять циклон, названный нашими немецкими коллегами "Кийан", центр которого окажется над Карелией, и связанный с ним холодный атмосферный фронт. Ожидается преимущественно облачная погода, пройдут дожди и усилится ветер. Местами может выпасть около 7-12 мм осадков при месячной норме в 69 мм, - рассказал синоптик.

В Петербурге ожидается до плюс 15-17 градусов, по Ленинградкой области 14-19 градусов тепла. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западное направление до 5-10 метров в секунду, порой порывистый.

Дожди будут сопровождать всю первую половину недели в Петербурге, после наступит временный перерыв, и к выходным снова заморосит.

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