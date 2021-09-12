Погода в Санкт-Петербурге на неделю с 13 по 19 сентября 2021 года: Город зальют дожди

Погода в Санкт-Петербурге на неделю с 13 по 19 сентября 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Короткий период потепления в Северной столице заканчивается. Какой будет погода в Санкт-Петербурге на неделю с 13 по 19 сентября 2021 года рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. По прогнозам, горожанам пора доставать зонты и пальто, ведь неделя начнется с проливных дождей.

- Понедельник, 13 сентября, будет умеренно теплым, до +15-17 градусов, но ветреным и богатым на дожди. Ожидается, что выпадет до 10-15 мм осадков, что почти четверть от месячной нормы сентября, - отметил синоптик.

Во вторник и среду, 14 и 15 сентября, продолжится похолодание. Температура опустится уже до +10-12 градусов, поэтому петербуржцы явно снова вернут в гардероб теплые куртки. Дождей будет уже поменьше, но зонт все же лучше прихватить с собой.

В конце рабочей недели небо немного прояснится и сквозь облака проглянет солнце, от чего станет потеплее до +11-13 градусов.

На выходные планировать отдых на природе лучше не стоит, так как погода к этому не располагает. Ожидается, что 18 и 19 сентября в Петербурге будут моросить дожди, а температура всего +10-12 градусов.

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