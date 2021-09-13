Штормовое предупреждение объявило МЧС в Ленобласти 13 сентября

Сильный ветер и грозы ждут Ленобласть 13 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Ленинградскую область надвигается непогода. МЧС региона утром 13 сентября 2021 года объявило штормовое предупреждение. Утром на область обрушатся ливни, а после обеда ожидается сильный ветер. Об этом рассказали в пресс-службе спасателей.

- 13 сентября начиная с 9012 часов по области местами пройдут грозы и ливни, - сообщили в МЧС 47-го региона.

А начиная с 14-17 часов местами по области ожидается серьезное усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. В такую погоду лучше всего сидеть дома.

Напомним, что днем в Ленобласти ожидается около 14-19 градусов тепла. Однако постепенно в течение недели температура начнет падать. По прогнозу синоптика, к концу недели Северную столицу ждет сильное похолодание и дожди.