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Общество13 сентября 2021 11:14

Биржевой мост закроют на ремонт на полтора года

Затраты на реконструкцию превышают 2 млрд рублей
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Ремонт Биржевого моста займет полтора года

Ремонт Биржевого моста займет полтора года

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала следующего месяца Биржевой мост в Санкт-Петербурге закроют на капитальный ремонт на полтора года. Реконструкция переправы начнется 1 октября 2021 года и завершится только к маю 2023 года, рассказали в пресс-службе компании "Мостотрест".

- Контракт на капитальный ремонт Биржевого моста составляет более 2 миллиардов рублей. Подрядчик должен будет заменить заржавевшие металлические конструкции, поперечные и продольные балки, - рассказали в компании.

Также новые коммуникации появятся в пульте управления разводным мостом. Внешне переправа почти не поменяется. Ограждения станут обновленными, а на протяжении моста появятся новые опоры для фонарей.

Известно, что также у моста появится гидравлическая установка, что позволит в двое сократить время развода моста. На данный момент подъем пролетов занимает восемь минут.