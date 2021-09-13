Биржевой мост закроют на ремонт на полтора года

Ремонт Биржевого моста займет полтора года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала следующего месяца Биржевой мост в Санкт-Петербурге закроют на капитальный ремонт на полтора года. Реконструкция переправы начнется 1 октября 2021 года и завершится только к маю 2023 года, рассказали в пресс-службе компании "Мостотрест".

- Контракт на капитальный ремонт Биржевого моста составляет более 2 миллиардов рублей. Подрядчик должен будет заменить заржавевшие металлические конструкции, поперечные и продольные балки, - рассказали в компании.

Также новые коммуникации появятся в пульте управления разводным мостом. Внешне переправа почти не поменяется. Ограждения станут обновленными, а на протяжении моста появятся новые опоры для фонарей.

Известно, что также у моста появится гидравлическая установка, что позволит в двое сократить время развода моста. На данный момент подъем пролетов занимает восемь минут.