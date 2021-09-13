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Общество13 сентября 2021 11:23

Энергетики остановят работу в Петербурге на время выборов

С 16 по 21 сентября в городе объявлен период "технологической тишины"
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Энергетики Петербурга приостановят плановые работы на период выборов

Энергетики Петербурга приостановят плановые работы на период выборов

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в конце недели состоятся выборы. В связи с этим энергетики города приостановят плановые работы на этот период - с 16 по 21 сентября 2021 года. Об этом рассказали в комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

- В городе будет объявлен период "технологической тишины". В это время будут приостановлены все плановые, строительно-монтажные и ремонтные работы на объектах инженерно-энергетического комплекса, за исключением аварийно-восстановительных, - рассказали в комитете.

Режим вводится для того, чтобы снизить вероятность нарушений и инцидентов на системах снабжения Петербурга. При этом будет повышена охрана и безопасность всех комплексов.

Напомним, выборы в Петербурге пройдут с 17 по 19 сентября. О том, кого выбирают в этот раз петербуржцы, "КП" рассказывала ранее.